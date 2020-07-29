Son dakika: Futbolda bu sezon küme düşme yok! Küme düşme kaldırıldı yeni sezon 21 takımla oynanacak | Video

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıyla Süper Lig'de önümüzdeki sezon küme düşme konusunu masaya yatırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırıldı ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

"Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig ve 3. Liglerde de 2019-2020 sezonunda küme düşme olmayacak."



"Bildiğiniz gibi dün Kulüpler Birliği bir toplantı yaptı. 20 kulüp, ligden düşmenin kalkmasını istedi. Sayın Sepil bu tavsiye kararını açıkladı. Bu bir dilekçeyle yönetim kurulumuza sunuldu. Daha önce 7 takım bu talepte bulunmuştu."



"Yönetim kurulu olarak ligleri oynatarak tamamlamak istedik. Bugün geldiğimiz noktada ligi tamamladık. Kulüplerin büyük fedakarlıklar yaptı. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin ligden düşme olmasın talebini değerlendirdik."



"Pandemiyi konuştuk, oy birliğiyle alınan kararla Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de düşme olmayacaktır. Süper Lig, 2020/21 sezonu 21 takımla oynanacaktır, 4 takım küme düşecektir. Daha sonra 20 takımla oynanacaktır."



"Süper Lig'in 21 takım ile oynanacak olması, gelir dağılımında farklılık, maç sayısında artış ve fikstür sıkışıklığına yol açacaktır. TFF olarak bunları revize edeceğiz ve paylaşayacağız."



"Yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebini oy birliğiyle kabul ettik. Bu kural 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacak."



"Harcama limitleri, 4 Ağustos'ta, yani transferin ilk gününde açıklanacaktır."



"Tescil edilen Bölgesel Amatör Lig'de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3. Lig'e yükselmesine karar verilmiştir."