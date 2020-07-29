Video Spor Son dakika: Futbolda bu sezon küme düşme yok! Küme düşme kaldırıldı yeni sezon 21 takımla oynanacak | Video

Son dakika: Futbolda bu sezon küme düşme yok! Küme düşme kaldırıldı yeni sezon 21 takımla oynanacak | Video

Son dakika: Futbolda bu sezon küme düşme yok! Küme düşme kaldırıldı yeni sezon 21 takımla oynanacak | Video
29.07.2020 | 18:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küme düşme kararı sonrası Ankaragücü'den açıklama 05:10
Küme düşme kararı sonrası Ankaragücü'den açıklama 29.07.2020 | 19:32
A Spor yorumcusu Turgay Demir yeni kararları değerlendirdi! 05:26
A Spor yorumcusu Turgay Demir yeni kararları değerlendirdi! 29.07.2020 | 19:30
Futbolda tarihi kararlar! 21:29
Futbolda tarihi kararlar! 29.07.2020 | 18:58
Son dakika: Futbolda bu sezon küme düşme yok! Küme düşme kaldırıldı yeni sezon 21 takımla oynanacak | Video 01:18
Son dakika: Futbolda bu sezon küme düşme yok! Küme düşme kaldırıldı yeni sezon 21 takımla oynanacak | Video 29.07.2020 | 18:53
Tuzlaspor kupayı böyle aldı! İşte o anlar... 06:10
Tuzlaspor kupayı böyle aldı! İşte o anlar... 29.07.2020 | 01:39
Tuzlaspor penaltı atışları sonunda TFF 1. Lig'de! 12:36
Tuzlaspor penaltı atışları sonunda TFF 1. Lig'de! 29.07.2020 | 00:30
Yusuf Yazıcı antrenmanda şov yaptı 00:23
Yusuf Yazıcı antrenmanda şov yaptı 28.07.2020 | 23:05
Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı! 01:38
Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı! 28.07.2020 | 20:56
Çarpıcı yorum! Teknik heyet ve yönetim Falcao'dan memnun değil 01:15
Çarpıcı yorum! "Teknik heyet ve yönetim Falcao'dan memnun değil" 28.07.2020 | 19:07
Kulüpler Birliği'nden çarpıcı açıklamalar! 20:25
Kulüpler Birliği'nden çarpıcı açıklamalar! 28.07.2020 | 18:21
Türkiye Kupası final maçı öncesi Efecan Karaca ve Jose Sosa açıklamalarda bulundu 09:35
Türkiye Kupası final maçı öncesi Efecan Karaca ve Jose Sosa açıklamalarda bulundu 28.07.2020 | 16:58
Türkiye Kupası final maçı öncesi teknik adamların açıklamaları 08:39
Türkiye Kupası final maçı öncesi teknik adamların açıklamaları 28.07.2020 | 16:58
Trabzonspor'da hedef 9. kupa şampiyonluğu 01:45
Trabzonspor'da hedef 9. kupa şampiyonluğu 28.07.2020 | 16:41
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'da 04:54
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'da 28.07.2020 | 16:40
Galatasaray'da kaleci arayışı 00:57
Galatasaray'da kaleci arayışı 28.07.2020 | 16:40
Emre Belözoğlu futbolu bırakacak mı? 01:23
Emre Belözoğlu futbolu bırakacak mı? 28.07.2020 | 16:39
Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık 01:39
Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık 28.07.2020 | 16:38
Ahmet Nur Çebi'den Atiba'ya teklif 00:49
Ahmet Nur Çebi'den Atiba'ya teklif 28.07.2020 | 16:38
Ahmet Nur Çebi: Oynamak istiyorlarsa şartlarımız belli 29:33
Ahmet Nur Çebi: Oynamak istiyorlarsa şartlarımız belli 28.07.2020 | 16:37
Nevzat Dindar: Falcao gelecek sezon da Galatasaray'da olacak 02:15
Nevzat Dindar: Falcao gelecek sezon da Galatasaray'da olacak 28.07.2020 | 14:19

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıyla Süper Lig'de önümüzdeki sezon küme düşme konusunu masaya yatırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırıldı ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

"Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig ve 3. Liglerde de 2019-2020 sezonunda küme düşme olmayacak."

"Bildiğiniz gibi dün Kulüpler Birliği bir toplantı yaptı. 20 kulüp, ligden düşmenin kalkmasını istedi. Sayın Sepil bu tavsiye kararını açıkladı. Bu bir dilekçeyle yönetim kurulumuza sunuldu. Daha önce 7 takım bu talepte bulunmuştu."

"Yönetim kurulu olarak ligleri oynatarak tamamlamak istedik. Bugün geldiğimiz noktada ligi tamamladık. Kulüplerin büyük fedakarlıklar yaptı. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin ligden düşme olmasın talebini değerlendirdik."

"Pandemiyi konuştuk, oy birliğiyle alınan kararla Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de düşme olmayacaktır. Süper Lig, 2020/21 sezonu 21 takımla oynanacaktır, 4 takım küme düşecektir. Daha sonra 20 takımla oynanacaktır."

"Süper Lig'in 21 takım ile oynanacak olması, gelir dağılımında farklılık, maç sayısında artış ve fikstür sıkışıklığına yol açacaktır. TFF olarak bunları revize edeceğiz ve paylaşayacağız."

"Yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebini oy birliğiyle kabul ettik. Bu kural 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacak."

"Harcama limitleri, 4 Ağustos'ta, yani transferin ilk gününde açıklanacaktır."

"Tescil edilen Bölgesel Amatör Lig'de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3. Lig'e yükselmesine karar verilmiştir."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA