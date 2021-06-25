Video Spor Son dakika Galatasaray haberi: Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt!

Son dakika Galatasaray haberi: Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt!

Son dakika Galatasaray haberi: Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt!
25.06.2021 | 17:06

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Eredivisie ekibi Feyenoord'da forma giyen Steven Berghuis'i gündemine aldığı iddia edilmişti. Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers, A Spor'a özel yaptığı açıklamada "Galatasaray ile görüştük ama Steven başka bir takımda oynamak istiyor." dedi.

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