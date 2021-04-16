Son dakika! Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı! Yeni kararlar çıkabilir | Video
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Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar son günlerde oldukça hareketli günler geçiriyor. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı. A Spor canlı yayınına bağlanan Emre Kaplan da toplantıyla ilgili bilgi verdi.