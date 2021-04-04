Son Dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık duyuruldu!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
Halil Umut Meler açıklaması! "Sergen Yalçın cevabı sahada verecek" 04.04.2021 | 12:03
02:08
Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega hakkında kritik sözler! 04.04.2021 | 11:59
01:48
Son Dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık duyuruldu! 04.04.2021 | 11:53
00:58
00:30
Aziz Yıldırım: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim 02.04.2021 | 11:44
01:25
00:40
11:27
Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu! İşte o sözler... 01.04.2021 | 22:46
00:44
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte o sözler... 01.04.2021 | 22:37
00:29
Ozan Tufan'ın dans performansı yeşil sahaların gerisinde kaldı | Video 01.04.2021 | 15:17
01:28
05:35
Türkiye 3-3 Letonya maçı sonrası Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar 31.03.2021 | 08:31
08:45
08:45
03:36
03:36
09:08
10:10
00:24
04:31
Son dakika! Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak | Video 28.03.2021 | 16:40
Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılı takımda özellikle sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla taraftarı çılgına çeviren Marcelo Saracchi ile yollar ayrılıyor. Alman ekibi Leipzig'ten kiralık olarak kadroya katılan Saracchi, tam form yakaladığı dönemlerde sakatlanarak katkı sunamadı.