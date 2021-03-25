Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru!
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de son dakika açıklamalarında bulundu. Mustafa Cengiz, TFF'ye Fenerbahçe'nin başvurularının reddedilmesi konusunda başvuruda bulunduklarını açıkladı. Cengiz, ayrıca Fenerbahçe'nin başarısızlıklığını örtmek için bu konuyu gündeme taşıdığını iddia etti.