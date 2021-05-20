Son dakika spor haberi: Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı! İşte transferin detayları...

Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların bu transferindeki detayları, A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan canlı yayında aktardı. Kaplan, Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına anlaştığı ve ilk sezon için 5.5 milyon TL, ikinci yıl için 6.5 milyon TL, üçüncü yıl için ise 7.5 milyon TL ödeyeceğini aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)