Son dakika spor haberi: Trabzonspor yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres için imza töreni düzenledi!

Trabzonspor yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres için imza töreni düzenledi. Bordo mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğinde gerçekleştirilen törende, yıldız futbolcular kendilerini Trabzonspor'a bağlayan imzayı attı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)