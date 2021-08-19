Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Manolis Siopis gelişmesi! Roma maçında kadroda olacak mı?
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A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Roma'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesi son gelişmeleri aktardı. Sel, "Dorukhan Toköz sakaylığı nedeniyle forma giyemeyecek. Koita ve Abdülkadir Ömür ise teknik ekibin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Bordo mavililerin yeni transferi Siopis'in de lisansı çıktı. Ona da görev verilmesi halinde Roma karşısında forma giyebilecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)