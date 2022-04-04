Video Spor Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! | Video
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! | Video

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! | Video

04.04.2022 | 15:02

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Son dakika haberi: Nihat Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi.

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TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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