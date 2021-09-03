SON DAKİKA: Tokyo'dan bir Altın daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Golbol Kadın Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle bu galibiyeti ABD karşısında yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.