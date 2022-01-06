Video Spor Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca Trabzon'a ayak bastı!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca Trabzon'a ayak bastı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca Trabzon'a ayak bastı!

06.01.2022 | 12:54

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Son dakika haberleri... Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, Trabzon'a geldi. Boşnak futbolcuyu kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son durumu aktardı. İşte Visca'nın geliş görüntüleri...

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