Video Spor Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı | Video
Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı | Video

Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı | Video

11.04.2022 | 15:33

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Bilecik derbisinde son dakikalarda yükselen gerilim, maç sonunda fazlasıyla artarken, 2 takım oyuncularını yöneticileri sakinleştirdi.

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Söğüt İlçe Stadına Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 3'üncü hafta müsabakasında kentin iki takımı Bilecikspor ile 1299 Bilecikspor Kulübü karşı karşıya geldi. Maçın 80'inci dakikasında Bileciksporlu Ali Çukadar oyundan çıkarken biraz ağır hareket edince 1299 Bilecikspor Kulübü oyuncusu Can Aydın rakibini sırtından iterek çıkarmaya çalıştı. Bu esnada ortalık bir anda gerilince bu gerilime 2 takım oyuncuları ortak oldu. Yaklaşık 3 dakika süren olaylar sonrası maçın orta hakemi Ali Kılıç olaylara karışan oyunculara sarı kart gösterdi. Bu olaylar sonrası maç sona ererken, Bilecikspor müsabakayı 4-1 kazandı.

SOYUNMA ODASININ ÖNÜ YİNE KARIŞTI
Bileciksporlu oyuncular maç sonunda taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşarken, ardından soyunma odasına yöneldiler. Burada da iki takım ve bazı yöneticiler arasında gerginlik yine tırmanırken, polis araya girerek olayları önlemeye çalıştı. İki takımın yöneticileri araya girerken, olaylar bir süre sonra yatıştırıldı. Bilecikspor ve 1299 Bilecikspor Kulübü başkanları birbirilerini tebrik ederken, yaşanan olaylardan sonra polis geniş çaplı önlem aldı.

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