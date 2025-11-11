Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video
11.11.2025 | 13:06
Her yıl gelenekselleşen ve büyük heyecanla beklenen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, bu yıl ilk kez 'en iyi spor haber sitesi ödülü' verildi. Yılın en iyi spor haber sitesi ödülünü, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce aldı...
