Video Spor Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video
Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video

Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video

11.11.2025 | 13:06

Her yıl gelenekselleşen ve büyük heyecanla beklenen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, bu yıl ilk kez 'en iyi spor haber sitesi ödülü' verildi. Yılın en iyi spor haber sitesi ödülünü, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce aldı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video 01:32
Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video 11.11.2025 | 13:06
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu | Video 06:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video 11.11.2025 | 11:56
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu | Video 15:49
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video 11.11.2025 | 11:56
Türkiye’yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 03:24
Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 11.11.2025 | 09:41
İstanbul Maratonu’nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 04:27
İstanbul Maratonu'nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 10.11.2025 | 16:02
Domenico Tedesco: Şu anda lig sıralaması önemli değil | Video 06:30
Domenico Tedesco: "Şu anda lig sıralaması önemli değil" | Video 10.11.2025 | 09:09
Galatasaray, Kocaeli’de coşkuyla karşılandı | Video 02:18
Galatasaray, Kocaeli'de coşkuyla karşılandı | Video 09.11.2025 | 09:11
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: 18 gözaltı var! 14:13
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: 18 gözaltı var! 07.11.2025 | 08:14
Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi’nde hedefimizi artık daha büyük koyabiliriz | Video 10:28
Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimizi artık daha büyük koyabiliriz" | Video 06.11.2025 | 08:50
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır | Video 06:20
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır | Video 05.11.2025 | 13:33
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor | Video 08:21
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Çok zor bir maç bizi bekliyor" | Video 05.11.2025 | 10:37
Domenico Tedesco: Oyuncular büyük bir iş çıkardı | Video 09:14
Domenico Tedesco: "Oyuncular büyük bir iş çıkardı" | Video 03.11.2025 | 09:15
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: Bir öz güven kaybı yaşıyoruz | Video 15:55
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: "Bir öz güven kaybı yaşıyoruz" | Video 03.11.2025 | 09:15
Fenerbahçe’ye tesislerde coşkulu karşılama | Video 01:34
Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama | Video 03.11.2025 | 09:15
Hasan Arat Beşiktaş’tan ihraç edildi | Video 00:48
Hasan Arat Beşiktaş'tan ihraç edildi | Video 02.11.2025 | 16:33
Fatih Tekke: Galatasaray’ı yenmek ya da puan almak öyle kolay bir şey değil | Video 15:02
Fatih Tekke: "Galatasaray’ı yenmek ya da puan almak öyle kolay bir şey değil" | Video 02.11.2025 | 09:08
Mario Lemina: Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı | Video 01:36
Mario Lemina: "Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı" | Video 02.11.2025 | 09:08
Sadettin Saran: Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz | Video 03:21
Sadettin Saran: "Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" | Video 28.10.2025 | 09:02
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şok açıklama: 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi! | Video 09:16
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şok açıklama: "152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi!" | Video 27.10.2025 | 13:59
Okan Buruk: Ligde 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli | Video 08:53
Okan Buruk: "Ligde 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli" | Video 27.10.2025 | 08:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY