Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu! TFF 1. Lig'den hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi?

Son dakika haberi... TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçları bugün oynanan 7 maçla tamamlandı. Menemenspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti. Deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu, play-off oynamaya hak kazanan son takım oldu. Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Yılport Samsunspor, galibiyete rağmen 3. sırada yer aldı ve play-off'a kaldı. İstanbulspor ve Altay da daha önceden play-off'ta mücadele etmeyi garantilemişti.

SONUÇLAR

Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor: 3-0

Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 4-3

Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu: 0-5

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3

Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2

Menemenspor-Adana Demirspor: 1-4

Adanaspor-Yılport Samsunspor: 0-