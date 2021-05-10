Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu! TFF 1. Lig'den hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçları bugün oynanan 7 maçla tamamlandı. Menemenspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti. Deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu, play-off oynamaya hak kazanan son takım oldu. Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Yılport Samsunspor, galibiyete rağmen 3. sırada yer aldı ve play-off'a kaldı. İstanbulspor ve Altay da daha önceden play-off'ta mücadele etmeyi garantilemişti.
SONUÇLAR
Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor: 3-0
Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 4-3
Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu: 0-5
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3
Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2
Menemenspor-Adana Demirspor: 1-4
Adanaspor-Yılport Samsunspor: 0-