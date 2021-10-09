Stefan Kuntz Norveç maçının ardından konuştu! "Öz güven zafiyetimi var"

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Milli Takım'da ilk maçına çıkan Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...