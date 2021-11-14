Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası açıklaması!

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, rakipleri kim olursa olsun onları zorlayacaklarını söylerken Cebelitarık karşısında alınan skordan memnun olduğunu ama daha yolun başında olduklarını ifade etti.