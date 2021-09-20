Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım"

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF'nin Riva'daki binasında kendisi için düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, 1995/1996 sezonunda Beşiktaş forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan ve şu an siyah-beyazlı takımı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili "Onu teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum." dedi.