Video Spor Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım"

Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım"

Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri!
20.09.2021 | 17:08

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Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF'nin Riva'daki binasında kendisi için düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, 1995/1996 sezonunda Beşiktaş forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan ve şu an siyah-beyazlı takımı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili "Onu teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum." dedi.

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