Video Spor Süper Lig'de düğüm çözülüyor! Şampiyon kim olacak? İşte son gelişmeler...

Süper Lig'de düğüm çözülüyor! Şampiyon kim olacak? İşte son gelişmeler...

Süper Lig'de düğüm çözülüyor! Şampiyon kim olacak? İşte son gelişmeler...
15.05.2021 | 13:29

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Dev yarışta son perde! Şampiyonluk düğümü bu gece çözülüyor. Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk olurken Galatasaray da kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe de Kayserispor deplasmanında galibiyet kovalayacak. Şampiyonluk ihtimallerinde son durum ne? İşte şampiyonluk maçlarında muhtemel 11'ler...

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