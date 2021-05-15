Süper Lig'de düğüm çözülüyor! Şampiyon kim olacak? İşte son gelişmeler...
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Süper Lig'de düğüm çözülüyor! Şampiyon kim olacak? İşte son gelişmeler... 15.05.2021 | 13:29
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Süper Lig'de şampiyonluk günü! Beşiktaş İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor 15.05.2021 | 13:16
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Ahmet Nur Çebi'den Yeni Malatyaspor maçına ilişkin flaş sözler! 13.05.2021 | 22:28
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Hıncal Uluç, Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Durmadan şişirildi..." 13.05.2021 | 21:55
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Hıncal Uluç'tan flaş sözler! Galatasaray elinin tersiyle itti... 13.05.2021 | 21:53
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'Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkması teknik direktör hatası oldu!' 13.05.2021 | 12:44
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Dünyaca ünlü futbol yıldızlarından Mescid-i Aksa'daki İsrail vahşetine tepki 11.05.2021 | 14:56
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Fenerbahçeli futbolcu Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı 11.05.2021 | 14:52
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Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello ile görüşmeler başladı... 10.05.2021 | 19:54
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Adana Demirspor'un Bombacı İbosu "1994 yılındaki takım ruhunu gördüm" 10.05.2021 | 16:00
Dev yarışta son perde! Şampiyonluk düğümü bu gece çözülüyor. Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk olurken Galatasaray da kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe de Kayserispor deplasmanında galibiyet kovalayacak. Şampiyonluk ihtimallerinde son durum ne? İşte şampiyonluk maçlarında muhtemel 11'ler...