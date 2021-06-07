Süper Lig'den 18 futbolcu Euro 2020'de forma giyecek!

EURO 2020'ye 4 gün kaldı. Süper Lig'den tam 18 futbolcu EURO 2020'de forma giyecek. Ligdeki 21 takımın sadece 9'u şampiyonaya oyuncu gönderebildi. Fenerbahçe turnuvada en çok oyuncuyla temsil edilecek takım oldu. A Milli takımımızdaki 11 oyuncu da Süper Lig'de forma giyiyor.