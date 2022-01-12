Video Spor Teknik Direktör Mustafa Kaplan, öğrencisi Ahmet Çalık'ı anlattı | Video
Teknik Direktör Mustafa Kaplan, öğrencisi Ahmet Çalık'ı anlattı | Video

Teknik Direktör Mustafa Kaplan, öğrencisi Ahmet Çalık'ı anlattı | Video

12.01.2022 | 16:37

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Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'nden Teknik Direktörü Mustafa Kaplan öğrencisini anlatarak, "Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan sonra gelip sürekli altyapıdaki çocuklara krampon, malzeme, eşofman bazında her türlü desteği yapardı. Çünkü çok düzgün bir aileden geliyordu. Yetişme tarzı çok iyiydi" dedi.

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