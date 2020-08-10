TFF ile Kulüpler Birliği görüştü! Harcama limitleri...

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında harcama limitleri için bir toplantı gerçekleştirildi. Riva'da yapılan toplantıda Kulüpler Birliği yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.