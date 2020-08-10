TFF ile Kulüpler Birliği görüştü! Harcama limitleri...
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Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında harcama limitleri için bir toplantı gerçekleştirildi. Riva'da yapılan toplantıda Kulüpler Birliği yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.