Tokyo olimpiyatlarında bronz madalya kazanan tekvandocu Hatice Kübra İlgün, A Spor'da | Video
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, A Spor'da soruları yanıtladı.