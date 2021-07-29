Video Spor Tokyo'da bronz madalya kazanan tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, yurda döndü

Tokyo'da bronz madalya kazanan tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, yurda döndü

Tokyo'da bronz madalya kazanan tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, yurda döndü
29.07.2021 | 11:52

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Tokyo2020'de bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, çiçeklerle karşılandı. Hatice Kübra İlgün: "Ülkeme böyle bir başarı armağan ettiğim için çok mutluyum" dedi.

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