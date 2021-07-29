Tokyo'da bronz madalya kazanan tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, yurda döndü
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Tokyo2020'de bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, çiçeklerle karşılandı. Hatice Kübra İlgün: "Ülkeme böyle bir başarı armağan ettiğim için çok mutluyum" dedi.