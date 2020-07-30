Toroğlu'ndan flaş yorum! "Bazı şeyler tesadüf değil"

A Spor yorumcusu Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "5 kulüp yan yana geldi, bildiriye imza attı. 2 hakeme ceza veremezsin dediler. O komite gitti, hakemlerden biri Başakşehir - Ankaragücü maçını idare etti. Maç 2-0'ken gol sayılmadı, VAR'a gitmediler. Demek ki bazı yerler güçlü. Bazı şeyler tesadüf değil." ifadelerini kullandı.