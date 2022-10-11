Video Spor Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Oyuncu, kendine özeleştiri yapacak" | Video
Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa MAÇ SONU | Abdullah Avcı:

Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Oyuncu, kendine özeleştiri yapacak" | Video

11.10.2022 | 08:50

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Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım olarak özeleştiri yapacaklarını söyledi. Karşılaşmayı ve skoru değerlendiren Avcı, "Rakibimiz sahada organizasyonu olan, çıkışta olan bir takım ve bu tip takımlara karşı topa daha fazla sahip olabilmemiz gerekiyor. Bunu ilk yarı itibarıyla hiç gerçekleştiremedik. İlk yarı bir tane pozisyonumuz var ve rakibe pozisyon vermedik. Oyun tatmin edici değildi. Kendi sahamızdan rakip sahaya paslar attık. Bizim rakibi koşturmamız lazım, topun peşinden koşmamamız lazım. İkinci yarı değişiklikler sonrası rakibi daha fazla sahasına kapattık. 20 tane şut attık belki yarısı isabetli yarısı isabetsizdi. 90'ıncı dakikada gol atıp kazansak dahi ben kendimle ilgili bir özeleştiri yapacaktım. 'Kendimizi eleştireceğiz, daha iyisini nasıl yapabiliriz' diye. Oyuncu kendine özel eleştiri yapacak. Bireysellik bu oyunu kaldırmaz. Kendini ispatlamaya gerek yok, bu oyuncu grubu zaten kendisini ispat etmiş bir oyuncu grubu. Çok mu kötüyüz, bir sitem veya rica mı? Kazansak lider oluyorduk. Bir geçiş döneminin sancılarını yaşayabiliriz ve geçiş döneminde bunlar gayet olabilecek bir şeyler. İki bekin değişmiş, iki tane sezonu kapatan oyuncun var. Hücum hattın tamamen değişmiş ona rağmen yensek liderdik" dedi.

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