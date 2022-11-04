Video Spor Trabzonspor 1-0 Ferencvaros MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz" | Video
Trabzonspor 1-0 Ferencvaros MAÇ SONU | Abdullah Avcı:

Trabzonspor 1-0 Ferencvaros MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz" | Video

04.11.2022 | 08:55

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros maçının ardından, “9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

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UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Ferencvaros'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuçla yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dönemlerin belki de ilk yarısı bakımından pozisyon zenginliği bakımından rakibe baskı açısından ilk yarıda oynanan futboldan büyük keyif aldık. İkinci yarı daha dengeli bir oyun vardı. Daha farklı bir maç olabilirdi. Grubun liderini tek yenen takımız. Trabzonspor'un olduğu her yerde mücadele vardır. Rakibimi bir üst tura çıktığı için tebrik ediyorum. Oyuncularımı da ortaya koydukları mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Başakşehir ve Sivasspor gruptan çıktı, onlara da başarılar diliyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Ülke puanına katkı sağlıyorlar" dedi.

"LİGİN GÜÇLÜ EKİPLERİNDEN BİRİYLE OYNAYACAĞIZ"
Bordo-mavili takımın başında 100. maçına çıkması ile ilgili olarak ise konuşan Avcı, "Trabzonspor ailesine taraftarına, kulüp başkanına, yönetimine, bütün personeline, ekibime, oyuncularıma minnetlerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum, harika duygular yaşıyoruz. Çok mutluyum. Taraftarımızı pazar gününden itibaren ful bir şekilde tribüne bekliyorum. Ligin güçlü ekiplerinden biriyle oynayacağız. İkinci şampiyonluk yolunda giderken onları yanımızda istiyorum" diye konuştu.

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