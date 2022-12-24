Trabzonspor galibiyeti kolbastıyla kutladı! | Video

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Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili futbolcular, galibiyeti kolbastı oynayarak kutladı.