Video Spor Trabzonspor galibiyeti kolbastıyla kutladı! | Video
Trabzonspor galibiyeti kolbastıyla kutladı! | Video

Trabzonspor galibiyeti kolbastıyla kutladı! | Video

24.12.2022 | 21:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzonspor galibiyeti kolbastıyla kutladı! | Video 00:13
Trabzonspor galibiyeti kolbastıyla kutladı! | Video 24.12.2022 | 21:50
TOD TV ile Trabzonspor Fenerbahçe maçı ücretsiz izle! TS-FB maçı TOD TV canlı yayın izle | Video 03:17
TOD TV ile Trabzonspor Fenerbahçe maçı ücretsiz izle! TS-FB maçı TOD TV canlı yayın izle | Video 24.12.2022 | 14:04
SABAH SPOR ÖZEL | Halil Akbunar’dan transfer itirafı! Galatasaray ve Trabzonspor’dan teklif aldı mı? 04:17
SABAH SPOR ÖZEL | Halil Akbunar’dan transfer itirafı! Galatasaray ve Trabzonspor’dan teklif aldı mı? 23.12.2022 | 17:02
Galatasaray 1-0 Keçiörengücü | Okan Buruk: Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz | Video 07:09
Galatasaray 1-0 Keçiörengücü | Okan Buruk: "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz" | Video 23.12.2022 | 08:58
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Umut Bozok, Fenerbahçe ile final maçı oynamayacağız | Video 03:11
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Umut Bozok, "Fenerbahçe ile final maçı oynamayacağız" | Video 22.12.2022 | 08:59
A SPOR CANLI YAYIN İZLE! A Spor ile Ziraat Türkiye Kupası maçları izle 01:08
A SPOR CANLI YAYIN İZLE! A Spor ile Ziraat Türkiye Kupası maçları izle 21.12.2022 | 16:39
Trabzonspor - Samsunspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 02:17
Trabzonspor - Samsunspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 21.12.2022 | 16:37
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 04:03
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 21.12.2022 | 16:36
Karagümrük-Uşakspor maçında 4. hakem Cansu Tiryaki soyuna odasına götürüldü | Video 06:02
Karagümrük-Uşakspor maçında 4. hakem Cansu Tiryaki soyuna odasına götürüldü | Video 21.12.2022 | 16:02
Fenerbahçe 3-1 İstanbulspor | Jorge Jesus: Oyuncular çok iyi durumda | Video 04:31
Fenerbahçe 3-1 İstanbulspor | Jorge Jesus: "Oyuncular çok iyi durumda" | Video 21.12.2022 | 08:44
Fenerbahçe 3 - 1 İstanbulspor MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! 09:02
Fenerbahçe 3 - 1 İstanbulspor MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! 20.12.2022 | 21:30
Muhammed Gümüşkaya’dan Sabah TV’ye Jorge Jesus açıklaması 02:04
Muhammed Gümüşkaya'dan Sabah TV'ye Jorge Jesus açıklaması 20.12.2022 | 11:35
Messi’ye Arjantin’de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 00:14
Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 20.12.2022 | 11:10
Şampiyon Arjantin! Buenos Aires’te Dünya Kupası coşkusu | Video 01:57
Şampiyon Arjantin! Buenos Aires'te Dünya Kupası coşkusu | Video 19.12.2022 | 09:16
Messi’nin gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı 01:28
Messi'nin gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı 17.12.2022 | 14:20
Okan Buruk’tan Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi sonrası açıklamalar! 05:12
Okan Buruk'tan "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi" sonrası açıklamalar! 15.12.2022 | 23:44
Cüneyt Çakır’dan SABAH TV’ye özel açıklamalar 02:17
Cüneyt Çakır'dan SABAH TV'ye özel açıklamalar 15.12.2022 | 23:44
Abdülkadir Ömür’den SABAH TV’ye özel şampiyonluk sözleri 01:02
Abdülkadir Ömür'den SABAH TV'ye özel şampiyonluk sözleri 15.12.2022 | 16:55
Emre Kocadağ, SABAH TV’ye konuştu! Josef de Souza, Beşiktaş’ta kalacak mı? | Video 03:04
Emre Kocadağ, SABAH TV'ye konuştu! Josef de Souza, Beşiktaş'ta kalacak mı? | Video 15.12.2022 | 15:03
Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı | Video 02:37
Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı | Video 15.12.2022 | 08:56

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili futbolcular, galibiyeti kolbastı oynayarak kutladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA