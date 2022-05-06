TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Abdülkadir ve İsmail'den şampiyonluk sözleri!

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Şampiyon Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve İsmail Köybaşı kameralar karşısına geçti. Yıldız oyuncular Uğurcan, "Sezon çok yorucu geçti ama sonu güzel bitti. Her şeyi beraber yaptık. Benim performansımın önemi yok, hep birlikte bu şampiyonluğu başardık. Hatayspor'u alkışlamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.Meydanda olmak istedim ama stadyumdan çıkamadım." Ömür ise, "Birimiz düştüğünde diğerimiz kaldırdı. Ben düşenlerden biri oldum ama takım arkadaşlarım çok yardımcı oldu." açıklamalarında bulundu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)