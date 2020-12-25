Trabzonspor'a Abdülkadir ve Ekuban'dan kötü haber!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür ve Ekuban şoku yaşanıyor. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel takımdaki son detayları aktardı. Sel, "Abdülkadir'in son testi tekrar pozitif çıktı, Ekuban'ın da kas ağrıları devam ediyor" dedi.