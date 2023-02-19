Trabzonspor'dan Ahmet Suat Özyazıcı paylaşımı | Video 19.02.2023 | 08:41 Trabzonspor, Türk futbolunun ve bordo-mavili camianın efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatı nedeniyle sosyal medyadan bir video paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Ahmet Suat Özyazıcı ile ilgili bir video paylaşılarak, "Hocaların hocası, kasketlilerin öncüsü, devrimin baş mimarı, kupaların efendisi. Sevgi, saygı ve rahmetle..." notu eklendi.