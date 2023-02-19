Video Spor Trabzonspor'dan Ahmet Suat Özyazıcı paylaşımı | Video
Trabzonspor'dan Ahmet Suat Özyazıcı paylaşımı | Video

Trabzonspor'dan Ahmet Suat Özyazıcı paylaşımı | Video

19.02.2023 | 08:41

Trabzonspor, Türk futbolunun ve bordo-mavili camianın efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatı nedeniyle sosyal medyadan bir video paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Ahmet Suat Özyazıcı ile ilgili bir video paylaşılarak, "Hocaların hocası, kasketlilerin öncüsü, devrimin baş mimarı, kupaların efendisi. Sevgi, saygı ve rahmetle..." notu eklendi.

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