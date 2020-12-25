Trabzonspor'dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım: Biz hazırız!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından da Galatasaray'la oynayacakları derbi öncesi paylaşımda bulundu.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Bordo-mavililer sosyal medya hesabından da Galatasaray'la oynayacakları derbi öncesi paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Biz hazırız" ifadeleri kullanıldı.