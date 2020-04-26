Trabzonspor'dan Serdar Gürler'e kanca!

Trabzonspor'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Yerli oyuncuya yönelmek isteyen Fırtına, Galatasaray ile yollarını ayıracak olan Mustafa Kapı'nın yanı sıra Serdar Gürler'i de kadrosuna katmak istiyor.

Takımdaki yerli oyuncu oranını artırmak isteyen Trabzonspor, Göztepe'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler'i listesine almıştı. Bordo-mavililer bu transferi bitirmek için harekete geçti.