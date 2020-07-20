Video Spor Trabzonsporlu yıldız Jose Sosa'nın eşinden "İki keklik" performansı!

Trabzonsporlu yıldız Jose Sosa'nın eşinden "İki keklik" performansı!

Trabzonsporlu yıldız Jose Sosa'nın eşinden
20.07.2020 | 17:18

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2018 yılında Serie A devi Milan'dan Trabzonspor kadrosuna katılan Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın eşi 'İki keklik' türküsünü söyledi ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...

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