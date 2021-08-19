Video Spor Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius, Roma maçı öncesi konuştu! 'Zor bir maç olacak..'

Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius, Roma maçı öncesi konuştu! 'Zor bir maç olacak..'

Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius, Roma maçı öncesi konuştu! 'Zor bir maç olacak..'
19.08.2021 | 20:06

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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor, Roma ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un yeni golcüsü Cornelius maçtan önce açıklamalarda bulundu.

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