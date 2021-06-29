Video Spor Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Trabzon'da!

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Trabzon'da!

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Trabzon'da!
29.06.2021 | 00:14

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Trabzonspor'un daha önce anlaşmasına vardığı, EURO 2020'de Slovakya adına forma giyen Marek Hamsik turnuvanın ardından Trabzon'a geldi. Slovak yıldızı havaalanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

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