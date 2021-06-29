Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Trabzon'da!

Trabzonspor'un daha önce anlaşmasına vardığı, EURO 2020'de Slovakya adına forma giyen Marek Hamsik turnuvanın ardından Trabzon'a geldi. Slovak yıldızı havaalanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri