Video Spor Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres şehre geldi!

Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres şehre geldi!

Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres şehre geldi!
25.05.2021 | 21:27

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Trabzonspor transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo mavililer Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna kattı. Yıldız futbolcular imza işlemleri için Trabzon'a geldi. A Spor muhabirlerinden Yunus Emre Sel ise yaşananları canlı yayında aktardı.

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