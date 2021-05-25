Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres şehre geldi!

Trabzonspor transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo mavililer Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna kattı. Yıldız futbolcular imza işlemleri için Trabzon'a geldi. A Spor muhabirlerinden Yunus Emre Sel ise yaşananları canlı yayında aktardı.