Video Spor Trabzonspor'un yıldızlarından soyunma odasında kolbastı şov!

Trabzonspor'un yıldızlarından soyunma odasında kolbastı şov!

Trabzonspor'un yıldızlarından soyunma odasında kolbastı şov!
30.07.2020 | 01:22

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Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi finalde Alanyaspor'u 2-0 geçen Trabzonspor oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen kolbastı şov yaptı! İşte o anlar...

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