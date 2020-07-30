Trabzonspor'un yıldızlarından soyunma odasında kolbastı şov!

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi finalde Alanyaspor'u 2-0 geçen Trabzonspor oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen kolbastı şov yaptı! İşte o anlar...