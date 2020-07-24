Turgay Demir: Burak Yılmaz Beşiktaş'ı arar
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A Spor yorumcusu Turgay Demir, Transfer Hattı programında Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın Lille'e transferini değerlendirdi. Demir, "Beşiktaş Burak Yılmaz'ı aramaz ama Burak Yılmaz Beşiktaş'ı arar." dedi.