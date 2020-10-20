Video Spor Turgay Demir: Feghouli Belhanda'dan korkuyor

Turgay Demir: Feghouli Belhanda'dan korkuyor

Turgay Demir: Feghouli Belhanda'dan korkuyor
20.10.2020 | 11:39

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Bire Bir Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Turgay Demir, "Feghouli'nin en büyük sorunu Belhanda'dan kurtulamaması, Belhanda'dan korkuyor." dedi.

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