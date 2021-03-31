Video Spor Türkiye 3-3 Letonya maçı sonrası Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

Türkiye 3-3 Letonya maçı sonrası Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

Türkiye 3-3 Letonya maçı sonrası Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar
31.03.2021 | 08:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye 3-3 Letonya maçı sonrası Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar 05:35
Türkiye 3-3 Letonya maçı sonrası Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar 31.03.2021 | 08:31
Türkiye 3 - 3 Letonya MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER tartışmalı pozisyonlar... Türkiye Letonya ile berabere kaldı 08:45
Türkiye 3 - 3 Letonya MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER tartışmalı pozisyonlar... Türkiye Letonya ile berabere kaldı 30.03.2021 | 23:57
Türkiye 3 - 3 Letonya Tüm Goller Geniş Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar! Türkiye Letonya maçında gollü beraberlik | Video 08:45
Türkiye 3 - 3 Letonya Tüm Goller Geniş Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar! Türkiye Letonya maçında gollü beraberlik | Video 30.03.2021 | 23:52
Türkiye 3-3 Letonya maç özeti! 2022 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Letonya maçı tüm goller 03:36
Türkiye 3-3 Letonya maç özeti! 2022 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Letonya maçı tüm goller 30.03.2021 | 21:14
Türkiye 3-3 Letonya Maç özeti Tüm Goller izle! Dünya Kupası Elemeleri Türkiye 3-3 Letonya maçı tartışmalı pozisyonlar 03:36
Türkiye 3-3 Letonya Maç özeti Tüm Goller izle! Dünya Kupası Elemeleri Türkiye 3-3 Letonya maçı tartışmalı pozisyonlar 30.03.2021 | 20:47
Eski Galatasaraylı Emre Çolak'tan Arda Turan sözleri! İlk arabamızı Arda Turan aldı... 09:08
Eski Galatasaraylı Emre Çolak'tan Arda Turan sözleri! "İlk arabamızı Arda Turan aldı..." 30.03.2021 | 15:28
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe antrenmanı sonrası flaş açıklamalar 10:10
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe antrenmanı sonrası flaş açıklamalar 29.03.2021 | 15:47
Fenerbahçe'den son dakika haberleri... Emre Belözoğlu'nun idmandaki ilk görüntüleri! 00:24
Fenerbahçe'den son dakika haberleri... Emre Belözoğlu'nun idmandaki ilk görüntüleri! 29.03.2021 | 12:34
Son dakika! Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak | Video 04:31
Son dakika! Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak | Video 28.03.2021 | 16:40
Norveç 0 - 3 Türkiye MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER tartışmalı pozisyonlar... Türkiye Norveç'i böyle devirdi 27:08
Norveç 0 - 3 Türkiye MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER tartışmalı pozisyonlar... Türkiye Norveç'i böyle devirdi 27.03.2021 | 22:22
Norveç 0 - 3 Türkiye Tüm Goller Geniş Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar! Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı | Video 09:01
Norveç 0 - 3 Türkiye Tüm Goller Geniş Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar! Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı | Video 27.03.2021 | 22:03
Norveç Türkiye Milli Maçı izle | CANLI YAYIN | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Norveç Türkiye TRT 1 izle 29:28
Norveç Türkiye Milli Maçı izle | CANLI YAYIN | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Norveç Türkiye TRT 1 izle 27.03.2021 | 19:39
Norveç Türkiye maçı CANLI İZLE! Dünya Kupası Elemeleri Norveç Türkiye maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 29:28
Norveç Türkiye maçı CANLI İZLE! Dünya Kupası Elemeleri Norveç Türkiye maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 27.03.2021 | 19:07
Hatayspor'da Aaron Boupendza şoku! Aaron Boupendza koronavirüse mi yakalandı? 09:07
Hatayspor'da Aaron Boupendza şoku! Aaron Boupendza koronavirüse mi yakalandı? 27.03.2021 | 11:39
Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim' 01:35
Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim' 27.03.2021 | 00:27
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri: Sonunun güzel olacağına...3 01:53
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri: "Sonunun güzel olacağına..."3 26.03.2021 | 18:59
İlk aday Löw 01:25
İlk aday Löw 25.03.2021 | 19:05
Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! 16:17
Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! 25.03.2021 | 16:42
Türkiye 4 - 2 Hollanda MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER tartışmalı pozisyonlar... Türkiye Hollanda'yı böyle devirdi 46:36
Türkiye 4 - 2 Hollanda MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER tartışmalı pozisyonlar... Türkiye Hollanda'yı böyle devirdi 25.03.2021 | 07:14
Türkiye 4 - 2 Hollanda Tüm Goller Geniş Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar! Türkiye Hollanda karşısında tarih yazdı | Video 46:36
Türkiye 4 - 2 Hollanda Tüm Goller Geniş Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar! Türkiye Hollanda karşısında tarih yazdı | Video 25.03.2021 | 07:22

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisinin de oyuncuların da üzgün olduğunu ifade ederek, istediklerini başaramadıklarını dile getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlk 2 maçtaki tempoyu bu maçta yapamadıklarına dikkat çeken Şenol Güneş, "Bu önemli bir avantajdı bizim için ama kaybımız oldu. 2 zorlu maç sonrasında aldığımız 6 puanın ardından alacağımız 3 puan bize avantaj getirirdi. Uzun bir aradan sonra Letonya'yı yenme şansımız vardı. Oyuncular da biliyordu bunu. İlk yarıda güçlü oluğumuz anlar vardı ama fizik olarak da rakip iyiydi. Duran toplarda ve yüksek toplarda etkili oldular. Bizim adımıza bir hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı ama daha çok Norveç ve Hollanda'ya kazanç oldu. Sahaya çıkan bütün oyuncular elinden geleni yaptı. Ancak top kayıplarımız oldu. Yüksek ve duran toplarda rakibe engel olamadık ve bu da skoru aleyhimize çevirdi. Rakip daha iyiydi. 2 maçın temposunu bu maçta gösteremedik. Eğer o tempo olsaydı daha etkili olabilirdik. Ama sonuçta 3 maçta 7 puan önemli. Ama bu şekilde bitince moralimiz bozuldu. Biraz kahrolma şeklinde üzüntü var. Futbolda sürprizler var ve bugün bunu gördük" dedi.


"DEĞİŞİKLİKLERİN ÇOK KATKI YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Şenol Güneş, 3 oyuncunun adale sertliği nedeniyle kenara geldiğini ifade ederek, "Yorgunluk oldu. Ama saha içinde kalan yorgun isimler de vardı. Tempo artıramamamızın sebebi biraz da buydu. 60'tan sonra tempo düşmeye başladı. Değişikliklerin de çok katkı yaptığını düşünmüyorum. Bu tip dirençli, agresif oynayan takımlara karşı tempolu oynamak ve baskı oluşturmak gerekiyor. Bunu iyi yaptığımızı söyleyemeyiz. Diğer maçlarda tempomuz daha iyiydi. Oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Özellikle 3-1'den sonra o gollerin yenilmesi bizim için çok büyük eksiklik. Duran toplarda ve seken toplarda rakibe vurdurmamamız gerekiyordu. Mesela Hollanda?dan veya Norveç'ten yeseydik bu golleri biraz daha normal diyebilirdik. Letonya bu topları iyi kullanıyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu" diye konuştu.


"BİZİM ADIMIZA BÜYÜK BİR KAYIP OLDU"
Tecrübeli teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nın farklı bir kulvar olduğunu dile getirerek, "Bu maça gelirken 9 puanı hedefliyorduk ama olmadı. Bu kayıplar her zaman yaşanabilir. 3 maçta 7 puan iyi de görünüyor. Norveç ya da Hollanda?dan birisiyle berabere kalıp, Letonya'yı yenseydik daha iyi olurdu. Bizim adımıza büyük bir kayıp oldu. 7 puanla lider durumdayız. Eylül ayında 3 maçımız var ve son maçımız Hollanda'yla. Bu maçlardan önce Avrupa Şampiyonası var. Mayıs ortasında kampa girip Haziran?a kadar hazırlanıp sonra da turnuvaya gideceğiz. Burada herkes görecek takımı" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA