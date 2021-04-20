Video Spor Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
20.04.2021 | 10:23

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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Dünya kupasını, Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz' hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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