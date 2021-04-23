Video Spor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan anlamlı 23 Nisan paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan anlamlı 23 Nisan paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan anlamlı 23 Nisan paylaşımı
23.04.2021 | 10:17

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarının olduğu bir video ile kutladı.

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TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun! ifadeleri kullanıldı.


Ayrıca TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kutlama mesajı ise şöyle;
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününü, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.


Şanlı tarihimizde ayrı bir dönüm noktası olan 23 Nisan, milletimizin coşku ve gurur günü, aynı zamanda çocuklarımıza verdiğimiz değerin ve güvenin bir simgesidir.


Bu düşüncelerle, yüce Meclisimizin açılışının 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

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