Türkiye Kupası final maçı öncesi Efecan Karaca ve Jose Sosa açıklamalarda bulundu

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımın kaptanı Efecan Karaca ve Jose Sosa basın toplantısı düzenledi. Alanyasporlu Efecan, "Bizim için rüya gibi bir sezondu, yarın da bunu taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullanırken; Sosa ise, "Rakibimize saygı duyuyoruz, umuyorum yarın da güzel bir karşılaşma olacak" dedi. İki takımın kaptanı basın mensuplarının soruları sonrasında kupayla poz verdi.