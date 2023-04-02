Video Spor U-14 maçında, yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi | Video
U-14 maçında, yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi | Video

U-14 maçında, yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi | Video

02.04.2023 | 13:22

U14 Türkiye Şampiyonası’nda Talasgücü Belediyespor-Adana Seyhan Belediyespor karşılaşması yarıda kaldı. Yönetici, hakeme kafa atarken Talasgücü müsabakayı hükmen kazandı.

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Mersin Grubu'nda ilk maçına Seyfi Ali Stadı'nda Adana Seyhan Belediyespor karşısında çıkan Talasgücü Belediyespor, rakibini Emirhan Bircan'ın attığı tek gol ile mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler ikinci maçında Osmaniye Akdenizspor ile karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile devam eden karşılaşma yarıda kaldı. Maçın orta hakemi, Osmaniye Akdenizspor kulübesinden bir yöneticiye kart göstermeye giderken yönetici sahaya girerek hakeme kafa attı. Sarı kartı elinden düşüren hakem, ardından yardımcılarını çağırdı ve maçı tatil etti.
Maçın yarıda kalması sonrası Talasgücü Belediyespor hükmen kazanarak adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler final oynayacak.

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