'Uğurcan Çakır eleştirileri Altay Bayındır'a da zarar veriyor!'
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Milli takımın İtalya'ya 3-0 mağlup olmasından sonra Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'ın oynaması gerektiğini ifade eden yorumcuların aslında Altay'a zarar verdiğini ifade eden A Spor yorumcuları Savaş Çorlu ve Ergin Aslan eleştirilerde acımasız davranıldığını belirtti.