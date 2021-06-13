'Uğurcan Çakır eleştirileri Altay Bayındır'a da zarar veriyor!'

Milli takımın İtalya'ya 3-0 mağlup olmasından sonra Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'ın oynaması gerektiğini ifade eden yorumcuların aslında Altay'a zarar verdiğini ifade eden A Spor yorumcuları Savaş Çorlu ve Ergin Aslan eleştirilerde acımasız davranıldığını belirtti.