Uğurcan Çakır: "Elimden geleni yapacağım"
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2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında A Milli Takım'ımız, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, İtalya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Çakır, "Kişisel başarılarım, takımın önüne geçemez. Milli Takım için geleni yapacağım." şeklinde konuştu.