Video Spor Uğurcan Çakır Premier Lig yolunda! Sheffield United talip oldu

Uğurcan Çakır Premier Lig yolunda! Sheffield United talip oldu

Uğurcan Çakır Premier Lig yolunda! Sheffield United talip oldu
07.08.2020 | 22:01

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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Premier Lig ekibi Sheffield United talip oldu. İngilizler, deneyimli kaleci için bordo-mavili takımla büyük oranda anlaştı. Karadeniz ekibindeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel akterdı. Sel, "Bonuslarla birlikte 22 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 15 payla büyük ölçüde anlaşmaya varıldı" şeklinde konuştu.

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