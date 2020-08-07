Uğurcan Çakır Premier Lig yolunda! Sheffield United talip oldu

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Premier Lig ekibi Sheffield United talip oldu. İngilizler, deneyimli kaleci için bordo-mavili takımla büyük oranda anlaştı. Karadeniz ekibindeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel akterdı. Sel, "Bonuslarla birlikte 22 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 15 payla büyük ölçüde anlaşmaya varıldı" şeklinde konuştu.