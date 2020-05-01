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OTOMATİK OYNAT
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Ünlü sporcuların en ilginç halleri 01.05.2020 | 10:55
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Marius Sumudica Türkiye'ye ne zaman dönecek? Gaziantep FK Başkanı açıkladı 30.04.2020 | 20:07
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Josef Sural unutulmadı 30.04.2020 | 17:05
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Emre Kılınç Avrupa'ya mı gidecek? 30.04.2020 | 17:04
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N'Sakala geleceğiyle ilgili konuştu 30.04.2020 | 17:04
05:25
Hüseyin Çimşir: İki kupayı da kazanmak istiyoruz 30.04.2020 | 17:03
00:54
Beşiktaş'ın kaleci arayışı sürüyor 30.04.2020 | 17:03
01:06
Galatasaray'da hedef Arda Turan ve Semih Kaya 30.04.2020 | 17:02
10:37
Fransa'da Ligler Tescil Edilecek Mi? 30.04.2020 | 16:02
01:42
Ünlü sporcuların en ilginç halleri 30.04.2020 | 10:33
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Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi 29.04.2020 | 23:09
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Altay Bayındır İçin Premier Lig İddiası 29.04.2020 | 17:27
10:43
Bülent Uygun, Canlı Yayında Eşine Şiir Okudu 29.04.2020 | 15:21
01:03
Beşiktaş'ta maaş indirimi görüşmeleri sürüyor 29.04.2020 | 14:41
02:23
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler 29.04.2020 | 14:41
01:04
Trabzonspor'dan transfer hamlesi 29.04.2020 | 14:40
05:26
Hüseyin Çimşir: Hakem hataları sonuca etki etti 29.04.2020 | 14:40
01:18
Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi 29.04.2020 | 14:40
01:12
Fenerbahçe'den Caulker harekatı 29.04.2020 | 14:39
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Altay Bayındır'a Premier Lig'den talip var iddiası 29.04.2020 | 14:38
Spor ve Magazin Dünyasının ünlü isimleri sosyal medyada paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. İşte magazin ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin gündelik yaşantılarını en doğal şekliyle sundukları Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar.