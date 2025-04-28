Victor Osimhen: "Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli" | Video 28.04.2025 | 09:03 Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, 5-1 yendikleri Eyüpspor karşısında aldıkları üç puanın şampiyonluk yolunda çok önemli olduğunu söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabakada 1 gol ve 1 asistle oynayan sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Osimhen, "Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Kendilerine saygı duyuyoruz. Daha fazla puana ulaşmamız lazım. Bu maçta birer gol ve asist yaptığım için mutluyum. Morata için de çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli. Galatasaray olarak biz kendimize odaklanmış haldeyiz ve her maçı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Şimdi bu maça dönüp bakacağız. Sonra da bir sonrakine bakacağız" ifadelerini kullandı.