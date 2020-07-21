Vida'dan Gökhan'a: Bizimle kal
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Trabzonspor Kupa'ya odaklandı 21.07.2020 | 14:20
01:11
Galatasaray'da gözler Trezeguet'ye çevrildi 21.07.2020 | 14:19
01:20
Fenerbahçe'de neşter vuruluyor 21.07.2020 | 14:18
01:30
Fenerbahçe'nin tarihi başarısızlığı 21.07.2020 | 14:18
01:22
Fenerbahçe'de gözler harcama limitlerinde 21.07.2020 | 14:17
00:30
Vida'dan Gökhan'a: Bizimle kal 21.07.2020 | 14:17
01:19
Kartal üçüncülük umudunu koruyor 21.07.2020 | 14:15
01:33
Sergen Yalçın Abdullah Avcı'yı yakaladı 21.07.2020 | 14:14
01:06
Başakşehir'de gollerin yüzde 56'sı 3 futbolcudan 21.07.2020 | 14:13
02:23
Süper Lig'de gol kralı kim olacak? 21.07.2020 | 14:09
01:41
Başakşehir kötü başladı iyi bitirdi 21.07.2020 | 14:07
00:32
"Süper Lig'de yeni sezon 22 takımla oynanabilir" 21.07.2020 | 01:19
00:46
GOL | Ankara Demirspor 2-0 Sakaryaspor 20.07.2020 | 23:56
01:15
GOL | Kastamonuspor 0-1 Tuzlaspor 20.07.2020 | 23:39
00:37
GOL | Ankara Demirspor 1-0 Sakaryaspor 20.07.2020 | 23:00
00:48
Manisa FK 3-0 İnegölspor | İZLEYİN 20.07.2020 | 22:37
00:53
Manisa FK 1-0 İnegölspor | İZLEYİN 20.07.2020 | 22:37
00:41
Hekimoğlu Trabzon 1-2 Sancaktepe | İZLEYİN 20.07.2020 | 22:37
00:12
Hekimoğlu Trabzon 1-3 Sancaktepe | İZLEYİN 20.07.2020 | 22:36
01:43
Hekimoğlu Trabzon 0-2 Sancaktepe | İZLEYİN 20.07.2020 | 22:36
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül'ün takımda kalmasını istedi.